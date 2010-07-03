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Политика

07:24

В Киеве рассказали о вынужденном транзите российского газа

экономика политика за рубежом

Фото: Zuma/TASS/Danil Shamkin

Заместитель председателя Нацбанка Украины Дмитрий Сологуб заявил, что России "придется" прокачивать газ через украинскую газотранспортную систему (ГТС) в 2020 году.

По его словам, это будет происходить в связи с контрактными обязательствами "Газпрома" по поставкам, которые составляют около 50 миллиардов кубометров, пишет "Сегодня.ua".

При этом Сологуб признал возможность "временного" прекращения транзита. В "Нафтогазе" Украины и "Укртрансгазе" к этому "активно готовятся", передает News.ru.

В начале октября президент Владимир Путин заявил, что Россия готова продлить контракт на прокачку газа с Украиной, если не будет подписан новый договор.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев также утверждал, что Россия готова сохранить транзит газа через Украину.

По его мнению, это возможно при урегулировании отношений между заинтересованными компаниями, выгодных экономических и коммерческих параметрах сделки и стабильной политической обстановке.

19 сентября в Брюсселе состоялись переговоры России, Еврокомиссии и Украины на тему продолжения транзита российского газа через Украину в ЕС.

После этого глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что продление контракта с Киевом в новых рыночных условиях станет единственным путем, если украинская сторона не создаст независимого оператора ГТС.

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