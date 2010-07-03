Политолог оценил планы Украины потратить часть кредита на газ из ЕС

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Фото: ТАСС/Игорь Яшкин
Политолог Иван Мезюхо отреагировал на заявление "Нафтогаза" о том, что компания планирует потратить часть кредита на газ из ЕС, передает RT.
"Европейский союз никогда не выдает невыгодные для себя кредиты. Запад понимает, что деньги, выделяемые Украине, никогда не будут отданы украинской властью, поэтому ЕС, как и США, оказывает непосредственное влияние на государственные институты Украины с целью отбить свои вложенные денежные средства", – заявил эксперт.
Мезюхо считает, что внутри европейского рынка нет определенной позиции по поводу сотрудничества Украины и России в газовой сфере. Именно поэтому, как полагает эксперт, на международном газовом рынке не происходит никаких изменений.
По его словам, украинская власть продолжает нести невыгодную для Украины политическую линию команды бывшего президента Украины Петра Порошенко, которая "губительна для экономики Украины".
"Украине выгодно покупать российский газ напрямую у Москвы. Все остальные пути абсолютно невыгодны для украинского государства и губительны для экономики Украины. Она сейчас, как и при президенте Порошенко, действует вопреки своим национальным интересам", – заключил Мезюхо.
С 1 августа кабмин Украины установил спецпошлины на большинство российских товаров. В их числе и дизельное топливо. Ряд крупнейших импортеров топлива заявили о намерении прекратить из-за этого поставки топлива из РФ.
Ранее "Нафтогаз Украины" потребовал взыскать с России 5,2 миллиарда долларов. "Нафтогаз" и входящие в его группу компании обратились в трибунал при Постоянной палате Третейского суда в Гааге с иском о размере компенсации убытков, которые нанесла "экспроприация" активов группы в Крыму.
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