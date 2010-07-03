В Госдуме прокомментировали планы Украины возобновить диалог с Россией по газу

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских прокомментировал заявление представителя президента Украины Владимира Зеленского в правительстве Андрея Геруса о возобновлении переговоров с Россией по транзиту и закупке газа в ближайшее время.

По словам Ананских, РФ и "Газпром" всегда были к этому готовы, передает RT. Он подчеркнул, что если власти Украины готовы "отвечать за свои слова" и гарантировать решения, то Россия выслушает их предложения.

Вопрос о поставке газа носит исключительно коммерческий характер, отметил Ананских. Политики здесь нет, заключил он.

Ранее в Reuters сообщали, что Москва рассматривает возможность краткосрочной сделки с Киевом по транзиту газа в Европу. Это позволит "выиграть время" для завершения строительства обходных газопроводов, уточняло агентство.

Текущее соглашение перестает действовать 1 января 2020 года. Украинская сторона требует гарантий того, что страна останется транзитером российского газа.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев говорил, что Россия готова сохранить транзит газа через Украину при урегулировании отношений между "Нафтогазом" и "Газпромом". Учитывая спрос в Европе на энергоносители, Москва выступает за диверсификацию маршрутов поставок за счет использования новой и уже существующей инфраструктуры.