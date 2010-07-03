СМИ сообщили о планах России по транзиту газа через Украину

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Москва рассматривает возможность заключить с Киевом краткосрочную сделку по транзиту газа в Европу. Это позволит "выиграть время" для завершения строительства обходных газопроводов, пишет издание Reuters со ссылкой на четыре осведомленных источника.
Действие текущего соглашения заканчивается 1 января 2020 года. Украинская сторона требует гарантий того, что страна останется транзитером российского газа.
"Украина хочет заключить долгосрочное соглашение на десять лет. Но нам бы хватило и года, чтобы мы собрались с силами и запустили "потоки" – ("Северный поток-2" и "Турецкий поток". – Прим. ред.)", – рассказал источник в российских правительственных кругах.
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев ранее заявил, что Россия готова сохранить транзит газа через Украину при урегулировании отношений между "Нафтогазом" и "Газпромом". Учитывая спрос в Европе на энергоносители, Москва выступает за диверсификацию маршрутов поставок за счет использования новой и уже существующей инфраструктуры.
Проект "Северный поток – 2" предполагает строительство газопровода длиной более 1,2 тысячи километров. Он протянется от побережья России через Балтийское море до Германии. Уже уложено около 300 километров трубопровода. Стоимость проекта оценивают в 9,5 миллиарда евро.
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