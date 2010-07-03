В Госдуме оценили заявление "Нафтогаза" по транзиту российского газа

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Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин прокомментировал заявление "Нафтогаза" о том, что компания готовится к полному прекращению транзита российского газа после 2019 года.

"Данное высказывание обусловлено тем, что времени остается все меньше, но никаких договоренностей нет, как и признаков того, что они могут появиться до прекращения действия договора", – цитирует Затулина RT.

По его словам, ситуация "создает нервозность", и поэтому делаются заявления, "переводящие стрелки на "Газпром".

"Тем не менее единственный смысл существования "Нафтогаза", по большому счету, состоит именно в том, что он является транзитером российского газа", – уточнил депутат.

Он подчеркнул, что поведение представителей "Нафтогаза" "непонятно и находится в логике прежней администрации Киева". Также Затулин считает, что украинская сторона переплачивает за покупку российского газа через европейских поставщиков.

"Все это создает дополнительные наценки. Данное решение, очевидно, политическое и призвано доказать, что Украина больше не нуждается в России и ее поставках. Но, на самом деле, это не так", – заключил парламентарий.

Ранее исполнительный директор "Нафтогаза" Юрии Витренко сообщил, что "Нафтогаз" готовится к полному прекращению транзита российского газа после 2019 года, а не только в I квартале 2020-го.