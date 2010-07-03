В Госдуме оценили заявление "Нафтогаза" по транзиту российского газа

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин прокомментировал заявление "Нафтогаза" о том, что компания готовится к полному прекращению транзита российского газа после 2019 года.
"Данное высказывание обусловлено тем, что времени остается все меньше, но никаких договоренностей нет, как и признаков того, что они могут появиться до прекращения действия договора", – цитирует Затулина RT.
По его словам, ситуация "создает нервозность", и поэтому делаются заявления, "переводящие стрелки на "Газпром".
"Тем не менее единственный смысл существования "Нафтогаза", по большому счету, состоит именно в том, что он является транзитером российского газа", – уточнил депутат.
Он подчеркнул, что поведение представителей "Нафтогаза" "непонятно и находится в логике прежней администрации Киева". Также Затулин считает, что украинская сторона переплачивает за покупку российского газа через европейских поставщиков.
"Все это создает дополнительные наценки. Данное решение, очевидно, политическое и призвано доказать, что Украина больше не нуждается в России и ее поставках. Но, на самом деле, это не так", – заключил парламентарий.
Ранее исполнительный директор "Нафтогаза" Юрии Витренко сообщил, что "Нафтогаз" готовится к полному прекращению транзита российского газа после 2019 года, а не только в I квартале 2020-го.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.