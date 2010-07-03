"Нафтогаз" потребовал у России более 5 млрд долларов

12:43
12:43
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Фото: ТАСС/Danil Shamkin/ZUMA
"Нафтогаз Украины" потребовал взыскать с России 5,2 миллиарда долларов. Об этом сообщили в пресс-службе украинской госкомпании.
Уточняется, что "Нафтогаз" и входящие в его группу предприятия обратились в трибунал при Постоянной палате Третейского суда в Гааге с иском о размере компенсации убытков, нанесенных "экспроприацией активов группы "Нафтогаз" в Крыму". Ущерб в Киеве оценили в 5,2 миллиарда долларов. По прогнозам, гаагский суд вынесет решение по этому делу к концу следующего года.
Судебные разбирательства между "Газпромом" и "Нафтогазом" идут с 2014 года. Предметом спора являются контракты на поставку топлива из РФ и на транзит газа через Украину от 2009 года. "Нафтогаз" требует возмещения переплаты за непересмотренные цены и транзитные ставки.
В 2018 году Стокгольмский арбитраж обязал российскую компанию выплатить 4,7 миллиарда долларов за недоставку газа на транзит. При этом "Нафтогаз" должен возместить РФ более двух миллиардов долларов за поставленное топливо. Таким образом, "Газпром" остался должен 2,56 миллиарда долларов. Российская компания обжаловала решение и потребовала его отмены.
В марте 2019 года "Нафтогаз" выиграл в арбитражном трибунале Гааги иск о взыскании с России ущерба из-за потери активов в Крыму. Сумму компенсации тогда не уточнили, а в Киеве заявили, что рассчитывают получить восемь миллиардов долларов. В Минюсте РФ в свою очередь напомнили, что Москва не участвовала в разбирательстве и не признает решение суда.
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