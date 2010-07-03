"Нафтогаз" заявил об угрозе техногенной катастрофы на Украине

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Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев написал в Facebook, что Украине грозит техногенная катастрофа, если в хранилища не удастся закачать нужный объем газа.

По его словам, в настоящее время там находится 13,8 миллиарда кубометров газа, тогда как на начало отопительного сезона необходимо 20 миллиардов кубометров, передает News.ru.

Он отметил, что для выхода на целевые показатели необходимо каждый день закачивать по 60 миллионов кубометров, в противном случае "Украина, без преувеличения, замерзнет".

Коболев подчеркнул, что если необходимый объем газа будет закачан, то компания гарантирует прохождение отопительного сезона, даже если Россия прекратит транзит с начала года.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев ранее заявил, что Россия готова сохранить транзит газа через Украину при урегулировании отношений между "Нафтогазом" и "Газпромом".