Путин заявил о готовности продлить газовый контракт с Украиной

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Фото: kremlin.ru
Россия готова продлить контракт на прокачку газа с Украиной, если не будет подписан новый договор, заявил Владимир Путин.
"Украина пытается имплементировать энергетическое законодательство Европы. И если она сможет это сделать до окончания года... мы готовы будем работать в рамках европейского законодательства и подпишем договор, транзит с Украиной в соответствии с европейским законодательством. Если она не сможет этого сделать, что вполне вероятно, ...то мы просто готовы продлить на какое-то время, скажем, на год существующий контракт на прокачку", – передает РИА Новости слова президента, озвученные им на встрече с главами профильных ведомств зарубежных стран и международных организаций в рамках форума "Российская энергетическая неделя".
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев также утверждал, что Россия готова сохранить транзит газа через Украину. По его мнению, это возможно при урегулировании отношений между заинтересованными компаниями, выгодных экономических и коммерческих параметрах сделки и стабильной политической обстановке.
В 2015 году Украина перестала закупать газ у России. Теперь Киев закачивает в хранилища более дорогое топливо, приобретаемое по реверсу в Европе: Словакии, Венгрии и Польше. Контракты между "Газпромом" и "Нафтогазом" на поставку газа Украине и транзит в Европу истекают в конце года.
Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко считает, что Россия "готовится к новой газовой войне". Представитель президента Украины Владимира Зеленского Андрей Герус, в свою очередь, предупредил о трех энергетических кризисах, с которыми столкнется Украина: нефтепродуктов, электроэнергетики и газа.
В 2018 году Стокгольмский арбитраж обязал российскую компанию выплатить 4,7 миллиарда долларов за недоставку газа на транзит. При этом "Нафтогаз" должен возместить РФ более двух миллиардов долларов за поставленное топливо.
В сентябре Брюсселе состоялись переговоры России, Еврокомиссии и Украины на тему продолжения транзита российского газа через Украину в ЕС. Витренко подчеркнул, что Киев потребует от Москвы компенсацию в случае отстаивания "Газпромом" позиции о заключении нового транзитного контракта на прежних условиях.
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