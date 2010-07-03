Экономист прокомментировал переговоры по транзиту газа через Украину

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Украинский политолог и экономист Александр Дудчак прокомментировал завершившиеся в Брюсселе консультации по транзиту газа с участием представителей России, Украины и Еврокомиссии, передает RT.

"Можно только приветствовать факт встречи и переговоров. Остается мало времени для того, чтобы уладить все нюансы, но еще можно успеть до окончания действующего договора", – отметил Дудчак.

Политолог также выразил мнение, что в продлении контракта больше всего заинтересован Киев.

19 сентября в Брюсселе состоялись переговоры России, Еврокомиссии и Украины на тему продолжения транзита российского газа через Украину в ЕС. До этого исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что Киев потребует от Москвы компенсацию в случае отстаивания "Газпромом" позиции о заключении нового транзитного контракта на прежних условиях.

10 сентября суд ЕС отменил решение Еврокомиссии от 2016 года о расширении доступа "Газпрома" к мощностям газопровода Opal. Теперь газовая компания должна сократить транспортировку газа по Opal до половины транзитной мощности.

Судебные разбирательства между "Газпромом" и "Нафтогазом" продолжаются с 2014 года. Предметом спора являются контракты на поставку топлива из РФ и на транзит газа через Украину от 2009 года. "Нафтогаз" требует возмещения переплаты.

В 2018 году Стокгольмский арбитраж обязал "Газпромом" выплатить 4,7 миллиарда долларов за недоставку газа на транзит. При этом, согласно решению суда, "Нафтогаз" должен возместить РФ более двух миллиардов долларов за поставленное топливо.

