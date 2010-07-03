В Госдуме прокомментировали решение суда ЕС по газопроводу Opal

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Фото: ТАСС/STEFAN SAUER/EPA
Первый зампред комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев заявил, что решение суда ЕС по газопроводу Opal – высшая точка, после которой стороны пойдут на смягчение позиций, сообщает РИА Новости.
Он привел в пример ситуацию, когда "завышенные запросы по переговорной позиции Америки" по отношению к Китаю приостановились сначала под предлогом национального праздника Китая, а теперь речь уже идет о том, чтобы вводить санкции постепенно, секторально.
Депутат назвал Германию основным двигателем европейской экономики, которая обладает весомыми рычагами давления и не позволит ущемить собственные экономические интересы.
"И, скорее всего, если мы продолжим сохранять жесткую позицию, компромиссы будут искаться не только с нашей стороны, но и со стороны наших оппонентов", – уточнил Гутенев, добавив, что считает преждевременным оценивать возможные финансовые потери каждой из сторон.
"Я думаю, что очень скоро время уговоров со стороны Германии закончится, и она будет осуществлять более прагматичную, жесткую политику по отношению к своим соседям", – подчеркнул депутат.
Во вторник, 10 сентября, суд ЕС отменил решение Еврокомиссии от 2016 года о расширении доступа "Газпрома" к мощностям газопровода Opal. Теперь газовая компания должна сократить транспортировку газа по Opal до половины транзитной мощности.
Ранее министр энергетики России Александр Новак заявил, что решение суда затронет "в целом ситуацию с энергоснабжением европейских стран, с потоками и поставками газа".
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