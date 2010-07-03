Названы регионы России с самой доступной электроэнергией

09:05
09:05
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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Больше всего электроэнергии на среднемесячную зарплату могут купить жители Иркутской области, Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
Соответствующий рейтинг составило РИА Новости. Агентство основывалось на расчете количества киловатт-часов, которое могут приобрести на свои зарплаты жители разных субъектов федерации во втором полугодии 2019 года.
Отмечается, что в первую десятку вошли почти все федеральные округа. По словам экспертов, это свидетельствует об отсутствии тесной географической корреляции.
Первое место Иркутской области обуславливается самой низкой в России ценой электроэнергии. Киловатт в час стоит чуть более рубля. Это вдвое меньше, чем в Хакасии, которая занимает второе место по стоимости электроэнергии.
В среднем электроэнергия по стране стоит чуть более четырех рублей за киловатт в час. В первой десятке рейтинга есть три региона, где цена электроэнергии выше среднероссийской, но при этом она остается доступной для населения из-за высоких зарплат. Например, Сахалинская область, Красноярский край и Москва.
Меньше всего электроэнергии могут купить жители Калмыкии. Там стоимость электроэнергии выше среднероссийского показателя.
В последнюю десятку входят также Северная Осетия, Ставропольский край, Карачаево-Черкесия, Адыгея, Алтайский край, Республика Алтай, Костромская, Ивановская, а также Псковская области.
В России выросли штрафы за повторное незаконное подключение к электрическим и тепловым сетям. Соответствующий закон вступил в силу 9 июня 2019 года. Штрафы за первое самовольное подключение к электро- или теплосети остались прежними. Физические лица должны будут заплатить штраф от 10 до 15 тысяч рублей, а физические лица – от 100 до 200 тысяч рублей.
За повторное нарушение за самовольное подключение физические лица могут заплатить штраф в размере 15–30 тысяч рублей, а юридические – 200–300 тысяч рублей. При этом должностных лиц могут отстранить от трудовой деятельности за нарушение на срок от двух до трех лет, а также наложить штраф от 80 до 200 тысяч.
В 2017 году депутаты от "Единой России" выступали с инициативой о введении в России уголовной ответственности в виде шести лет лишения свободы за кражу электроэнергии из объекта электросетевого хозяйства. Минэнерго данную идею не поддержало.
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