В России ужесточили наказание за кражу электричества

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В России выросли штрафы за повторное незаконное подключение к электрическим и тепловым сетям.

Соответствующий закон вступил в силу 9 июня 2019 года. Штрафы за первое самовольное подключение к электро- или теплосети остались прежними.Физические лица должны будут заплатить штраф от 10 до 15 тысяч рублей, а физические лица – от 100 до 200 тысяч рублей.

За повторное нарушение за самовольное подключение физические лица могут заплатить штраф в размере 15–30 тысяч рублей, а юридические – 200–300 тысяч рублей. При этом должностных лиц могут отстранить от трудовой деятельности за нарушение на срок от двух до трех лет, а также наложить штраф от 80 до 200 тысяч.

В 2017 году депутаты от "Единой России" выступали с инициативой о введении в России уголовной ответственности в виде шести лет лишения свободы за кражу электроэнергии из объекта электросетевого хозяйства. Минэнерго данную идею не поддержало.

Ранее сообщалось, что Tele2 совместно с "Ростелекомом" и Nokia протестировали в Москве решения на основе интернета вещей (Internet of Things, IoT) для сервисов ЖКХ. Данная технология позволит энергосбытовым компаниям сократить затраты на сбор данных, а пользователям – с удобством рассчитываться за электричество.

