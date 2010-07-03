Пользователи смогут с удобством рассчитываться за электричество

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Tele2 совместно с "Ростелекомом" и Nokia протестировали в Москве решения на основе интернета вещей (Internet of Things, IoT) для сервисов ЖКХ. Данная технология позволит энергосбытовым компаниям сократить затраты на сбор данных, а пользователям – с удобством рассчитываться за электричество.

В ходе испытаний показания со счетчиков передавались на сервер энергосбытовых компаний. В пилотной зоне использовалась технология NB-IoT, которая обеспечивает подключение большого количества IoT-устройств через радиосеть Tele2.

За счет оптимизации энергопотребления технология гарантирует длительную автономную работу абонентских устройств.

Была установлена возможность экономически эффективного подключения электросчетчиков, работающих через радиодоступ в лицензируемых диапазонах.

Также удалось проанализировать особенности различных элементов IoT-решения и требования к качественной работе устройств в условиях плотной городской застройки. Кроме того, были определены наиболее эффективные способы развертывания решения на инфраструктуре Tele2 и "Ростелекома".

Стандарт NB-IoT разработан с учетом потребностей устройств интернета вещей. Он позволяет подключать сотни тысяч устройств одновременно, а технологии энергосбережения и малое энергопотребление обеспечивают работу устройств в течение 10 лет от одной батарейки.

"По мере эволюции IoT устройства будут объединяться в целые экосистемы, поэтому наши будущие проекты с партнерами направлены на применение в самых разных областях", – отметил технический директор Tele2 Алексей Телков.