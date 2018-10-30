Систему электроснабжения с начала года заменили в 514 домах на востоке столицы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Восточном административном округе столицы в 514 домах заменили систему электроснабжения по программе капитального ремонта в 2018 году. При проведении работ были установлены устройства защитного отключения (УЗО) на входах в квартиры, сообщили в пресс-службе столичного Фонда капремонта многоквартирных домов.

"В случае нарушения изоляции, а также при случайных прикосновениях к токопроводящим неизолированным частям различного вида электрического оборудования установка УЗО защитит жителей от поражения электричеством", – говорится в сообщении, передает Агентство "Москва".

Также по программе капремонта в местах общего пользования дополнительно установили энергосберегающие светильники.

Ранее сообщалось, что почти в 1,5 тысячи жилых домов столицы провели замену систем водоснабжения с начала года. Больше всего систем водоснабжения заменено в жилых домах Восточного, Северного и Южного административных округов Москвы.

Региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в столице реализуется с 2015 года.

Всего выполняется до 15 видов работ: наряду с ремонтом основных инженерных систем и элементов домов проводится ремонт систем дымоудаления и пожарного водопровода, внутреннего водостока, замена мусоропроводов и оконных блоков в местах общего пользования. С 2018 года в программу включили ремонт подъездов.

Онлайн-сервисы, где можно узнать о капремонте