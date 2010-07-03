Глава Минэнерго прокомментировал решение суда ЕС по Opal

15:56
15:56
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Фото: ТАСС/Дмитрий Астахов
Министр энергетики России Александр Новак прокомментировал решение суда ЕС отменить постановление Еврокомиссии от 2016 года о расширении доступа "Газпрома" к мощностям Opal. Его слова приводит РИА Новости.
"Думаю, конечно, с точки зрения переговоров, эта ситуация будет учитываться. На мой взгляд, это решение, которое затрагивает в целом ситуацию с энергоснабжением европейских стран, с потоками и поставками газа", – подчеркнул глава Минэнерго, имея в виду запланированный на 19 сентября раунд трехсторонних консультаций РФ, Украины и ЕК по транзиту российского газа.
Новак добавил, что подробные комментарии его ведомства по ситуации последуют после того, как решение суда ЕС оценят юристы.
"Посмотрим, как будет рынок реагировать, и какова будет ситуация, и каковы будут юридические действия", – подытожил министр.
Накануне суд в Брюсселе отменил решение Еврокомиссии об изменении режима использования газопровода Opal. В 2016 году ЕК одобрила расширение доступа к нему "Газпрома", но, прислушавшись ко мнению Польши, суд посчитал, что оказался нарушен принцип энергетической солидарности.
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