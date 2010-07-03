Новак рассказал о предложении Киеву по продлению транзита газа

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Глава Минэнерго РФ Александр Новак рассказал, что Россия предложила Украине на год продлить контракт на транзит газа на действующих условиях.

По словам министра, со стороны Киева реакции на это предложение пока не поступало. "Нужно, чтобы правительство прокомментировало, потом мы будем просто обсуждать это", – цитирует Новака РИА Новости. Глава Минэнерго также пояснил, что любые корректировки в соглашении о транзите газа – это вопрос коммерческих переговоров между компаниями.

Нынешние контракты на поставку и транзит российского газа через территорию Украины истекают в конце года.

В июне вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович пообещал провести переговоры с Новаком в сентябре. По данным СМИ, они могут состояться в Брюсселе 16 сентября. На прошлой встрече представителей России, Украины и ЕС участники озвучили свои взгляды на то, каким должен быть новый контракт.

Как считают в ЕК, контракт необходимо заключить на срок более десяти лет, а объемы газового транзита должны быть привлекательными для инвесторов, которые примут участие в модернизации газотранспортной системы Украины. Новак в свою очередь подчеркнул, что новый контракт должен быть интересным с коммерческой точки зрения, а маршрут – конкурентоспособным.

Ранее Александр Новак заявил, что Россия планирует примерно в пять раз увеличить производство сжиженного природного газа (СПГ). По его словам, к 2035 году объемы выпуска должны достичь 120–140 миллионов тонн, тогда как по состоянию на июнь 2019 года этот объем не превышал 28 миллионов тонн.