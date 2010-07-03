Россия планирует пятикратно увеличить производство сжиженного газа

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Россия планирует к 2035 году увеличить производство сжиженного природного газа (СПГ) приблизительно в пять раз. Об этом заявил министр энергетики РФ Александр Новак, сообщает "Вечерняя Москва".

Планируется, что объемы выпуска достигнут 120–140 миллионов тонн. На сегодняшний день он не превышает показатель в 28 миллионов тонн.

По словам главы Минэнерго, Россия намерена повысить свою долю на мировом рынке СПГ до 20%. Для этого страна обладает всеми потенциальными возможностями, ресурсами и конкурентной мощью, полагает министр.

Ранее Новак заявлял, что Россия изучает возможность увеличить поставки нефти на мировой рынок. Это может произойти в случае возникновения дефицита сырья в летний период.