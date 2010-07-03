Россия может увеличить поставки нефти

Россия изучает возможность увеличить поставки нефти на мировой рынок. Это может произойти в случае возникновения дефицита сырья в летний период, пояснил министр энергетики Александр Новак.
"В летний период, на мой взгляд, запасы должны падать, и, наоборот, на рынке возникает дефицит, который требует обеспечения предложения. Поэтому Россия в данном случае имеет возможности для потребителей в случае необходимости увеличить объемы поставок, и мы такую опцию рассматриваем", – сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
Ранее Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили поставку некачественной нефти на белорусские нефтеперерабатывающие предприятия.
До этого Белоруссия жаловалась "Транснефти" на резкое ухудшение качества российской нефти, потребовав компенсацию.
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