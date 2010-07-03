Лукашенко и Путин обсудили поставку нефти

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили вопрос поставки некачественной нефти на белорусские нефтеперерабатывающие предприятия. Встреча лидеров двух стран прошла в Пекине в рамках форума "Один пояс – один путь".

"Президент России заверил, что этот вопрос будет самым серьезным образом расследован, будет дана принципиальная оценка произошедшему", – цитирует агентство БелТА главу администрации белорусского президента Наталью Кочанову.

Ранее Белоруссия остановила экспорт светлых нефтепродуктов и дизельного топлива в Польшу, на Украину и в страны Балтии.

В конце прошлой недели Белоруссия пожаловалась "Транснефти" на резкое ухудшение качества российской нефти и потребовала компенсацию.

Также сообщалось, что Минск начал поиск альтернативы российской нефти. В частности, рассматривается вариант по покупке морских терминалов в Латвии и Литве.