Минск приостановил экспорт нефти в соседние страны

Белоруссия остановила экспорт светлых нефтепродуктов и дизельного топлива в соседние страны – в Польшу, на Украину и страны Балтии. По словам замдиректора национальной нефтяной компании (БНК) Сергея Гриба, ситуация связана с поставками из РФ некачественного сырья.
В конце прошлой недели Белоруссия пожаловалась "Транснефти" на резкое ухудшение качества российской нефти в связи с ростом концентрации "хлорорганических соединений". По версии "Белнефтехима", падение качества уже привело к снижению выпуска нефтепродуктов и ущербу для местных НПЗ. Белорусская сторона намерена потребовать у Москвы возместить убытки из-за плохого сырья – из-за некачественной нефти возможна забивка оборудования и отравление дорогостоящей катализаторной системы.
Накануне сообщалось, что источник загрязнения нефти уже обнаружен. Он находится на участке Самара – Унеча. В российском Минэнерго заявили, что проблема ухудшения качества нефти носит технический характер. "Транснефть" признала факт поставки некачественного сырья, и в ближайшее время стороны обсудят компенсационные вопросы.
Ранее сообщалось, что власти Белоруссии рассматривают возможность ограничить или перекрыть прокачку российской нефти по нефтепроводу "Дружба". Александр Лукашенко поручил правительству поставить на ремонт нефтепроводы в случае необходимости. Таким образом президент Белоруссии отреагировал на решение России ограничить поставки отдельных товаров из республики. По его словам, в России "обнаглели до такой степени, что начинают выкручивать руки".
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