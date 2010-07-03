Белоруссия начала поиск альтернативы российской нефти

Белоруссия ведет работу с Латвией и Литвой по покупке терминалов, которые способны принимать нефть морским путем.
Как заявил заместитель генерального директора Белорусской нефтяной компании (БНК) Сергей Гриб, покупка терминалов "будет зависеть от условий, которые предложат" партнеры.
Он уточнил, что речь идет об объемах импорта 200-300 тысяч тонн в месяц, передает ТАСС. Гриб подтвердил, что страна ищет альтернативу поставкам российской нефти после завершения налогового маневра в РФ.
Белоруссия хочет получить компенсацию потерь от ухудшающихся условий торговли нефтью, так как после завершения налогового маневра Минску придется покупать нефть у Москвы по мировым ценам.
Ранее Белоруссия остановила экспорт светлых нефтепродуктов и дизельного топлива в Польшу, на Украину и страны Балтии из-за поставки из РФ некачественного сырья.
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