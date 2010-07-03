"Нафтогаз" признал свою беспомощность без российского газа

У "Нафтогаза" нет модели работы газотранспортной системы в условиях остановки транзита российского газа. Об этом заявил исполнительный директор компании Юрий Витренко медиапроекту Skrypin.ua.
"Есть предварительное решение, что после трехсторонних переговоров, которые должны пройти в мае, мы все-таки это сделаем (техническую модель работы ГТС. – Прим. ред.). Это поздно. Такую модель надо было делать раньше", – указал Витренко.
Он также отметил, то транзит через Украину, вероятнее всего, прекратится в 2020 году.
"Мы сейчас видим, что объемы транзита растут. Это может означать, скорее всего, что они готовятся к прерыванию транзита и они хотят иметь больше газа в хранилищах в Европе, чтобы покрывать потребности потребителей там из хранилищ", – резюмировал представитель компании.
Ранее глава компании "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев рассказал о действиях в случае прекращения транзита российского газа. По его словам, Киев планирует возместить потерю сжиженным природным газом. Кроме того, чтобы обеспечить энергетическую безопасность Украины, будут созданы дополнительные газовые хранилища.
Подписанные в 2009 году контракты между "Газпромом" и "Нафтогазом" на поставку газа Украине и транзит в Европу истекают в конце 2019 года. Минэнерго РФ Александр Новак заявил, что транспортировка газа через территорию Украины в Европу является самой дорогой. В "Нафтогазе", в свою очередь, назвали неприемлемыми российские условия сохранения транзита топлива через Украину.
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