В ГД оценили слова главы "Нафтогаза" о возможности газового кризиса

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Заявление главы "Нафтогаза" Андрея Коболева о готовности России устроить очередной газовый кризис "в ее стиле" прокомментировал депутат Госдумы от республики Крым Руслан Бальбек.

"В стиле Украины воровать газ и стенать на "грабительские цены", а в стиле России – прекратить подачу газа там, где его воруют", – заявил парламентарий в беседе с RT. Он также напомнил о "стиле Украины кричать на весь мир о своей уникальности" для газового транзита, в то время как Россия строит альтернативные пути подачи газа.

"И еще: в стиле России соблюдать каждую запятую подписанного контракта, а в стиле Украины – совсем наоборот", – добавил депутат. По его мнению, Киев льет "слезы обиды" отнюдь не от обиды на Москву, а из-за "осознания своей никчемности как исполнителя заключенных контрактов".

Ранее глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев рассказал, что будет делать в случае прекращения транзита российского газа. По его словам, Киев планирует возместить потерю сжиженным природным газом. Кроме того, чтобы обеспечить энергетическую безопасность Украины, будут созданы дополнительные газовые хранилища, сказал Коболев.

Подписанные в 2009 году контракты между "Газпромом" и "Нафтогазом" на поставку газа Украине и транзит в Европу истекают в конце 2019 года. Минэнерго РФ Александр Новак заявил, что транспортировка газа через территорию Украины в Европу является самой дорогой. Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко, в свою очередь, назвал неприемлемыми российские условия сохранения транзита топлива через Украину.