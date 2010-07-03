Миллер назвал варианты транзита газа через Украину

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Продление контракта на транзит газа с Киевом станет единственным путем, если украинская сторона не создаст независимого оператора ГТС. Однако до перехода Украины на третий энергетический пакет еще далеко, заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер на встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.
"И в том случае, если на Украине к 1 января 2020 года не будет создан независимый газотранспортный оператор и независимый регулятор, единственным путем будет продление действующего контракта в новых, актуализированных к сегодняшнему времени рыночных условиях", – цитирует Миллера РИА Новости.
По его словам, важным вопросом остается то, по какому законодательству может быть заключен новый договор по транзиту с Украиной.
В начале октября Владимир Путин заявил, что Россия готова продлить контракт на прокачку газа с Украиной, если не будет подписан новый договор. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев также утверждал, что Россия готова сохранить транзит газа через Украину. По его мнению, это возможно при урегулировании отношений между заинтересованными компаниями, выгодных экономических и коммерческих параметрах сделки и стабильной политической обстановке.
19 сентября в Брюсселе состоялись переговоры России, Еврокомиссии и Украины на тему продолжения транзита российского газа через Украину в ЕС. До этого исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что Киев потребует от Москвы компенсацию в случае отстаивания "Газпромом" позиции о заключении нового транзитного контракта на прежних условиях.
10 сентября суд ЕС отменил решение Еврокомиссии от 2016 года о расширении доступа "Газпрома" к мощностям газопровода Opal. Теперь газовая компания должна сократить транспортировку газа по Opal до половины транзитной мощности.
Позже "Нафтогаз" выступил против продления старого соглашения на транзит природного сырья с российским "Газпромом". Судебные разбирательства между "Газпромом" и "Нафтогазом" продолжаются с 2014 года. Предметом спора являются контракты на поставку топлива из РФ и на транзит газа через Украину от 2009 года. "Нафтогаз" требует возмещения переплаты.
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