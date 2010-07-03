"Нафтогаз" счел продление контракта с "Газпромом" бессмысленным

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

"Нафтогаз" выступил против продления старого соглашения на транзит природного сырья с российским "Газпромом".

"Я не вижу для украинской стороны никакого смысла идти на какие-то суррогатные варианты (…) Мне тяжело представить, почему украинской стороне может быть интересно продление старого контракта. Логично с нашей стороны занять позицию, что это должен быть только новый контракт, только по европейскому праву, только с новым оператором", – цитирует РИА Новости главу "Нафтогаза" Андрея Коболева.

В начале октября Владимир Путин заявил, что Россия готова продлить контракт на прокачку газа с Украиной, если не будет подписан новый договор. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев также утверждал, что Россия готова сохранить транзит газа через Украину. По его мнению, это возможно при урегулировании отношений между заинтересованными компаниями, выгодных экономических и коммерческих параметрах сделки и стабильной политической обстановке.

19 сентября в Брюсселе состоялись переговоры России, Еврокомиссии и Украины на тему продолжения транзита российского газа через Украину в ЕС. До этого исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что Киев потребует от Москвы компенсацию в случае отстаивания "Газпромом" позиции о заключении нового транзитного контракта на прежних условиях.

10 сентября суд ЕС отменил решение Еврокомиссии от 2016 года о расширении доступа "Газпрома" к мощностям газопровода Opal. Теперь газовая компания должна сократить транспортировку газа по Opal до половины транзитной мощности.

Судебные разбирательства между "Газпромом" и "Нафтогазом" продолжаются с 2014 года. Предметом спора являются контракты на поставку топлива из РФ и на транзит газа через Украину от 2009 года. "Нафтогаз" требует возмещения переплаты.

