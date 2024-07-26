Депутат Хинштейн заявил, что пытается заставить жену отказаться от Instagram

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Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн заявил, что безуспешно пытается заставить свою супругу отказаться от использования Instagram (запрещен в РФ, принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) и перейти на другие соцсети, например "ВКонтакте". Об этом сообщает РБК.

Также он прокомментировал заявления, что его жена размещает рекламу в Instagram, заверив общественность, что это неправда.

При этом Хинштейн напомнил, что пользоваться запрещенной в РФ соцсетью можно, это не является нарушением закона.

Между тем Instagram может вернуться в Россию. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, доступ к соцсети необходимо восстановить "как можно скорее", чтобы доносить российскую точку зрения в мире. Однако снять блокировку в условиях вооруженного конфликта нельзя, так как действуют определенные запреты, подчеркнул представитель Кремля.

Тем временем на этой неделе скорость загрузки YouTube на компьютерах может упасть до 40%, а к концу следующей – до 70%. При этом мера пока не затронет мобильную связь. Хинштейн уточнил, что этот шаг направлен не на россиян, а на администрацию ресурса, которая предполагает, что может "безнаказанно нарушать и игнорировать законодательство РФ".

