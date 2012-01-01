В Госдуме назвали условие для разблокировки Instagram в России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высказался за разблокировку Instagram (запрещен в РФ, принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) после окончания конфликта на Украине. В Роскомнадзоре после этого ответили, что планов по возобновлению работы соцсети пока нет. Как на ее возможное возвращение отреагировали в Госдуме и соцсетях, расскажет Москва 24.
"Нужно нести нашу правду в мир"
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на Фестивале новых медиа в подмосковном кластере "Сенеж", что доступ к соцсети Instagram необходимо восстановить "как можно скорее". По его словам, такие платформы нужны, чтобы доносить "нашу точку зрения в мире". Однако снять блокировку в условиях вооруженного конфликта нельзя, так как действуют определенные запреты, подчеркнул представитель Кремля.
"Я глубоко убежден, <…> что мы должны использовать все возможные платформы для того, чтобы доносить нашу точку зрения, тем более если сохраняется такая возможность", – подчеркнул Песков.
Однако в Роскомнадзоре ответили, что "в данный момент" ведомство не рассматривает возможность снятия блокировки с социальной сети.
"Это не наш ресурс"
Депутат Госдумы Александр Хинштейн после высказывания Дмитрия Пескова написал в своем телеграм-канале, что руководство Instagram само не предпринимает никаких действий для разблокировки соцсети в России.
Другой парламентарий Антон Горелкин добавил к посту Хинштейна, что руководство Meta до сих пор не принесло извинения за попытку "легализовать призывы убивать российских граждан".
При этом в поддержку разблокировки Instagram выступила журналист и телеведущая Ксения Собчак. В своем блоге она напомнила, что многим эта соцсеть помогала развивать свой небольшой бизнес.
В соцсетях многие согласились, что Instagram – отличная площадка для продвижения малого бизнеса. Также, по их мнению, это дополнительное место, где россияне высказывали свое мнение, в том числе иностранцам.
"Если разблокируют, буду рада. Правда, не заходила туда с момента блокировки", – написала Татьяна.
"Для малого бизнеса было бы хорошо. Ибо там была шикарная реклама для продвижения", – подчеркнул Тимур.
"На территории врага мы больше можем доносить свою позицию миру", – сказал Николай.
Однако некоторые пользователи уверены: даже в случае возобновления работы Instagram будет блокировать пользователей и аккаунты россиян, высказывающихся в поддержку спецоперации.
"Я не пользуюсь, мне нет необходимости, так как многие компании дублируют инфу с "инсты" в Telegram и других платформах", – заметила Елена.
Многие также отметили, что уже давно не пользуются Instagram и не видят смысла туда возвращаться.