В Госдуме назвали условие для разблокировки Instagram в России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высказался за разблокировку Instagram (запрещен в РФ, принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) после окончания конфликта на Украине. В Роскомнадзоре после этого ответили, что планов по возобновлению работы соцсети пока нет. Как на ее возможное возвращение отреагировали в Госдуме и соцсетях, расскажет Москва 24.

"Нужно нести нашу правду в мир"

Фото: ТАСС/Сергей Булкин

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на Фестивале новых медиа в подмосковном кластере "Сенеж", что доступ к соцсети Instagram необходимо восстановить "как можно скорее". По его словам, такие платформы нужны, чтобы доносить "нашу точку зрения в мире". Однако снять блокировку в условиях вооруженного конфликта нельзя, так как действуют определенные запреты, подчеркнул представитель Кремля.





Дмитрий Песков пресс-секретарь президента РФ Как только потребность в этих ограничениях станет минимальной, я считаю, что, конечно, нужно снова задействовать все платформы, чтобы нести наш голос в мир, нести нашу правду в мир.

"Я глубоко убежден, <…> что мы должны использовать все возможные платформы для того, чтобы доносить нашу точку зрения, тем более если сохраняется такая возможность", – подчеркнул Песков.

Однако в Роскомнадзоре ответили, что "в данный момент" ведомство не рассматривает возможность снятия блокировки с социальной сети.





Тверской суд Москвы в марте 2022 года признал платформы, принадлежащие Meta, экстремистскими и запретил их деятельность на территории России. Это произошло после того, как в этих соцсетях сняли запрет на призывы к насилию против российских военных. Однако блокировка не касается мессенджера WhatsApp (принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской и запрещенной), так как он не связан с распространением информации в публичном пространстве.

"Это не наш ресурс"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Депутат Госдумы Александр Хинштейн после высказывания Дмитрия Пескова написал в своем телеграм-канале, что руководство Instagram само не предпринимает никаких действий для разблокировки соцсети в России.





Александр Хинштейн депутат Госдумы Платформе нужно выполнить лишь одно условие – исполнять российское законодательство. Пока никаких шагов к этому со стороны площадки предпринято, к сожалению, не было.

Другой парламентарий Антон Горелкин добавил к посту Хинштейна, что руководство Meta до сих пор не принесло извинения за попытку "легализовать призывы убивать российских граждан".

При этом в поддержку разблокировки Instagram выступила журналист и телеведущая Ксения Собчак. В своем блоге она напомнила, что многим эта соцсеть помогала развивать свой небольшой бизнес.





Ксения Собчак журналист и телеведущая Радует, что хотя бы заговорили о разблокировке Instagram. И тут я абсолютно солидарна с Дмитрием Песковым – нужно возобновлять доступ к этой соцсети и выводить ее снова в легальное поле.

В соцсетях многие согласились, что Instagram – отличная площадка для продвижения малого бизнеса. Также, по их мнению, это дополнительное место, где россияне высказывали свое мнение, в том числе иностранцам.

"Если разблокируют, буду рада. Правда, не заходила туда с момента блокировки", – написала Татьяна.

"Для малого бизнеса было бы хорошо. Ибо там была шикарная реклама для продвижения", – подчеркнул Тимур.

"На территории врага мы больше можем доносить свою позицию миру", – сказал Николай.

Однако некоторые пользователи уверены: даже в случае возобновления работы Instagram будет блокировать пользователей и аккаунты россиян, высказывающихся в поддержку спецоперации.





Владимир пользователь соцсетей Это не наш ресурс. Из "инсты" меня удалили за мысли в профиле Зеленского. На YouTube регулярно удаляют мои комментарии и блокируют возможность их писать. Так что не очень-то там можно доносить свою точку зрения. Свои ресурсы надо делать, а не западные использовать.

"Я не пользуюсь, мне нет необходимости, так как многие компании дублируют инфу с "инсты" в Telegram и других платформах", – заметила Елена.

Многие также отметили, что уже давно не пользуются Instagram и не видят смысла туда возвращаться.

