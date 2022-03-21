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16:50

Суд запретил работу Instagram и Facebook в России за экстремизм

судытехнологии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Тверской суд Москвы признал Instagram и Facebook экстремистскими и запретил их деятельность на территории России. Об этом сообщает ТАСС.

В суде сочли, что деятельность Meta, которой принадлежат соцсети, направлена против России и вооруженных сил страны. Ранее в Meta временно разрешили в своих соцсетях Facebook и Instagram призывы к насилию против российских военных и отказались удалять противоправный контент. При этом отмечалось, что запреты не распространяются на гражданское население России.

Ранее Генпрокуратура потребовала от Роскомнадзора ограничить доступ к Instagram. Позже Роскомнадзор внес соцсеть Instagram в официальный реестр ресурсов, к которым ограничивается доступ на территории России.

Судья Тверского суда Москвы Ольга Солопова объявила, что решение о признании соцсетей экстремистскими вступает в силу немедленно. При этом она уточнила, что запрет не распространяется на принадлежащий Meta мессенджер WhatsApp, так как он не связан с распространением информации в публичном пространстве.

Также стало известно, что россиян не будут наказывать за использование Facebook и Instagram.

До этого суд отказал в проведении лингвистической экспертизы по делу о запрете Meta на территории России. Роскомнадзор и прокуратура выступили против проведения экспертизы. По их мнению, представленные материалы не подлежат двоякой трактовке.

В случае запрета Meta россияне не будут привлекаться к ответственности

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