Использование продуктов Meta не может быть признано экстремизмом – прокуратура

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Использование продуктов Meta физическими и юридическими лицами не может быть квалифицировано как экстремизм. Об этом заявил прокурор в ходе судебного заседания о признании компании экстремистской организацией и запрете ее деятельности на территории России.

Он подчеркнул, что лица не будут привлекаться к ответственности за пользование услугами Meta.

"Компания Meta будет лишена возможности открывать отделения и вести коммерческую деятельность", – также приводит слова прокурора ТАСС.

В начале марта представитель Meta Энди Стоун сообщил, что компания временно сняла в своих соцсетях Facebook и Instagram запрет на призывы к насилию против российских военных. В своем сообщении он подчеркнул, что призывы не распространяются на гражданское население России.

Позже СК РФ возбудил по данному факту уголовное дело, а Генпрокуратура направила в Роскомнадзор требование ограничить доступ к социальной сети Instagram. Надзорное ведомство также попросило суд признать компанию Meta экстремистской организацией и запретить ее на территории России.

Позже Роскомнадзор внес соцсеть Instagram в официальный реестр ресурсов, к которым ограничивается доступ на территории России.

При этом председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что гражданам России, которые будут использовать Facebook и Instagram в обход блокировок, никакие наказания не грозят. Вместе с тем он подчеркнул, что ответственность за блокировку экстремистских ресурсов лежит на государстве.