15:08
Фото: ТАСС/Felix Schlikis via www.imago-images.de
ГСУ СК РФ возбудило уголовное дело в связи с незаконными призывами к насилию в отношении российских граждан со стороны сотрудников американской компании Meta, владеющей социальными сетями Facebook и Instagram. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Ранее пресс-секретарь Meta Энди Стоун сообщил, что на платформах компании временно снимается запрет на призывы к насилию в отношении российских военных. Решение он объяснил тем, что подобные действия якобы являются формой политического самовыражения.
"Указанные действия содержат признаки преступлений, предусмотренных статьями 280, 205.1 УК РФ – ("Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности"; "Содействие террористической деятельности")", – сообщили в Следственном комитете.
В ведомстве добавили, что в данный момент в рамках уголовного дела проводятся необходимые следственные мероприятия. Действиям Энди Стоуна и других сотрудников Meta дадут правовую оценку.
В свою очередь, Генпрокуратура направила в Роскомнадзор требование ограничить доступ к соцсети Instagram. Надзорное ведомство также попросило суд признать компанию Meta экстремистской организацией и запретить ее деятельность в России.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
СК возбудил дело о призывах к насилию и убийствам из-за действий Meta
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