В ООН пообещали обсудить с Meta решение о призывах к насилию против россиян

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Решение компании Мeta разрешить призыв к насилию против россиян вызывает озабоченность, этот вопрос будет обсуждаться с компанией, заявила официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека Элизабет Тросселл РИА Новости.

"Я говорила с коллегами, которые занимаются этими темами. И они говорят, что поднимут этот вопрос с Мeta, чтобы понять больше", – сказала Тросселл.

По ее словам, подобное решение может привести к ненавистническим высказываниям против россиян в целом.

Ранее Meta временно сняла в своих социальных сетях Facebook и Instagram запрет на призывы к насилию против российских военных. С таким заявлением выступил пресс-секретарь компании Энди Стоун. Он подчеркнул, что призывы не распространяются на гражданское население России.

В ответ на это спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить обращение в Следственный комитет и Генпрокуратуру по этой ситуации. По его словам, против граждан РФ ведется информационная война. При этом используются для этого американские интернет-площадки, работающие на территории РФ.

