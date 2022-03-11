Instagram надо заблокировать, если Meta подтвердит решение о призывах к насилию – Хинштейн

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Instagram следует заблокировать в России, если компания Meta подтвердит свое решение о снятии запрета на призывы к насилию против российских военных. Такое мнение высказал депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем телеграм-канале.

Парламентарий сообщил о намерении Госдумы обратиться в Генпрокуратуру и Следственный комитет в связи с ситуацией с Meta. При этом Роскомнадзор запросил у компании подтверждение еще прошедшей ночью.

"Пока официального подтверждения нет, первоисточником является агентство Reuters, которое ссылается на внутреннюю переписку компании", – отметил Хинштейн.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить обращение в Следственный комитет и Генпрокуратуру по ситуации с Meta. По его словам, против граждан РФ ведется информационная война.

До этого представитель Meta Энди Стоун сообщил, что компания временно сняла в своих соцсетях Facebook и Instagram запрет на призывы к насилию против российских военных. В своем сообщении он подчеркнул, что призывы не распространяются на гражданское население России.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

