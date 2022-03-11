Посольство России требует от властей США пресечь экстремистскую деятельность Meta

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Посольство России в США потребовало от американских властей пресечь экстремистскую деятельность компании Meta, разрешившей публиковать в Facebook и Instagram призывы к насилию против российских военных.

"Вызывает возмущение агрессивная и преступная политика Meta, ведущая к разжиганию ненависти и вражды к россиянам. Действия компании – еще одно свидетельство объявленной нашей стране информационной войны без правил", – говорится в сообщении ведомства в соцсети "ВКонтакте".

В российском посольстве добавили, что пользователи Facebook и Instagram не наделяли руководителей этих интернет-платформ правом определять критерии истины и стравливать одни народы с другими.

Ранее официальный представитель компании Энди Стоун подтвердил, что компания Meta временно сняла в своих социальных сетях Facebook и Instagram запрет на призывы к насилию против российских военных. В своем сообщении он подчеркнул, что призывы не распространяются на гражданское население России.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.