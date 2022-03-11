РКН потребовал от Meta объяснений о разрешении призывов к насилию против россиян

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Роскомнадзор потребовал от администрации Meta Platforms Inc прокомментировать появившуюся в Сети информацию об изменениях правил модерации контента в социальных сетях Facebook и Instagram, сообщает пресс-служба ведомства.

В частности, от Meta требуют в кратчайшие сроки подтвердить или опровергнуть сообщения об изменении правил модерации в отношении россиян, в том числе военных.

Ранее представитель Meta Энди Стоун сообщил, что компания временно сняла в своих соцсетях Facebook и Instagram запрет на призывы к насилию против российских военных. В своем сообщении он подчеркнул, что призывы не распространяются на гражданское население России.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин после этого поручил подготовить обращение в Следственный комитет и Генпрокуратуру по ситуации с Meta. По его словам, против граждан РФ ведется информационная война.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил, что Instagram следует заблокировать в России, если компания Meta подтвердит свое решение о снятии запрета на призывы к насилию против российских военных.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.