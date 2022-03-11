Генпрокуратура призвала ограничить доступ к Instagram в России

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Генпрокуратура РФ направила в Роскомнадзор требование ограничить доступ к Instagram.

В ведомстве указали, что в социальной сети распространяются материалы, содержащие призывы к насилию в отношении российских граждан, в том числе военнослужащих.

"Также систематически размещается информация, содержащая призывы к участию граждан на территории Российской Федерации в массовых беспорядках, сопровождающихся насилием", – отмечается в заявлении.

Ранее представитель Meta Энди Стоун сообщил, что компания временно сняла в своих соцсетях Facebook и Instagram запрет на призывы к насилию против российских военных. В своем сообщении он подчеркнул, что призывы не распространяются на гражданское население России.

Позднее спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить обращение в Следственный комитет и Генпрокуратуру по ситуации с Meta. По его словам, против граждан РФ ведется информационная война.

В свою очередь, депутат Госдумы Александр Хинштейн высказал мнение, что Instagram следует заблокировать в России, если компания Meta подтвердит свое решение о снятии запрета на призывы к насилию.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

