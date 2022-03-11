Генпрокуратура потребовала признать Meta экстремистской организацией

15:04
Фото: AP Photo/Tony Avelar
Генпрокуратура РФ попросила суд признать компанию Meta экстремистской организацией и запретить ее на территории России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства.
"В соответствии с федеральным законом "О противодействии экстремистской деятельности" Генеральной прокуратурой Российской Федерации направлено заявление в суд о признании Meta Platforms Inc. экстремистской организацией и запрете ее деятельности на территории РФ", – отметили в пресс-службе.
Ранее представитель Meta Энди Стоун сообщил, что компания временно сняла в своих соцсетях Facebook и Instagram запрет на призывы к насилию против российских военных. В своем сообщении он подчеркнул, что призывы не распространяются на гражданское население России.
Позже в Роскомнадзоре потребовали Meta дать официальное подтверждение или опровержение данной информации. Спикер Госдумы Вячеслав Володин между тем поручил подготовить обращение в СК и Генпрокуратуру, чтобы те незамедлительно приняли соответствующие меры в отношении компании.
По словам парламентария, против россиян ведется информационная война, а используют для этого западные интернет-площадки, работающие на территории РФ.
Эксперт прокомментировал ситуацию с компанией Meta
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