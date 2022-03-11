Россиян, использующих соцсети Meta в обход блокировок, наказывать не будут – Клишас

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Гражданам России, которые будут использовать Facebook и Instagram в обход блокировок, никакие наказания не грозят. Об этом в беседе с РИА Новости заявил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

Вместе с тем он подчеркнул, что ответственность за блокировку экстремистских ресурсов лежит на государстве.

Ранее представитель Meta Энди Стоун сообщил, что компания временно сняла в своих соцсетях Facebook и Instagram запрет на призывы к насилию против российских военных. В своем сообщении он подчеркнул, что призывы не распространяются на гражданское население России.

Позже СК РФ возбудил по данному факту уголовное дело, а Генпрокуратура направила в Роскомнадзор требование ограничить доступ к социальной сети Instagram. Надзорное ведомство также попросило суд признать компанию Meta экстремистской организацией и запретить ее на территории России.

Ситуация осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

