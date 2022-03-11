Фото:портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин прекращает вести аккаунт в Instagram.

"Meta уже не скрывает, что Facebook и Instagram являются оружием информационной войны. В соцсетях компании теперь официально призывают к убийству граждан России! Это открытый экстремизм, поэтому я прекращаю вести аккаунт в Instagram", – написал мэр.

Собянин отметил, что продолжит писать о важных городских событиях на своей странице в соцсети "ВКонтакте". Кроме того, с 11 марта у градоначальника появился официальный телеграм-канал.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело в связи с незаконными призывами к насилию в отношении российских граждан со стороны сотрудников американской компании Meta, владеющей социальными сетями Facebook и Instagram.

В свою очередь, Генпрокуратура направила в Роскомнадзор требование ограничить доступ к социальной сети Instagram. Надзорное ведомство также попросило суд признать компанию Meta экстремистской организацией и запретить ее на территории России.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.