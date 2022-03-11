Блокировка Meta не коснется мессенджера WhatsApp – СМИ

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Блокировка Meta не коснется мессенджера WhatsApp, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к Генпрокуратуре.

Такое решение объясняется тем, что WhatsApp является средством коммуникации не для публичного распространения. В то же время официального подтверждения этой информации пока нет.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело в связи с незаконными призывами к насилию в отношении российских граждан со стороны сотрудников американской компании Meta, владеющей социальными сетями Facebook, Instagram и WhatsApp.

В свою очередь, Генпрокуратура направила в Роскомнадзор требование ограничить доступ к социальной сети Instagram. Надзорное ведомство также попросило суд признать компанию Meta экстремистской организацией и запретить ее на территории России.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.