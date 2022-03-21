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12:06

Суд не стал прекращать рассмотрение дела о признании Meta экстремистской организацией

судытехнологии

Фото: depositphotos/Leksann

Тверской районный суд Москвы отказал в удовлетворении ходатайства Meta о прекращении рассмотрения дела о признании компании экстремистской организацией. Об этом сообщает ТАСС.

"В удовлетворении ходатайства представителей Meta о прекращении производства по настоящему делу отказать", – говорится в озвученном судьей вердикте.

Кроме того, суд отказал Meta и в переносе заседания по делу о запрете деятельности компании на территории РФ.

Ранее, в понедельник, компания попросила прекратить рассмотрение заявления Генпрокуратуры о запрете ее деятельности в РФ на том основании, что этот вопрос не относится к компетенции российских судов, поскольку Meta зарегистрирована не в России.

Также в Meta заявили, что им не хватило времени для ознакомления с материалами дела, которое занимает более чем 500 страниц, и попросили провести лингвистическую экспертизу высказываний, которые послужили основанием для иска Генпрокуратуры РФ.

В начале марта представитель Meta Энди Стоун сообщил, что компания временно сняла в своих соцсетях Facebook и Instagram запрет на призывы к насилию против российских военных. В своем сообщении он подчеркнул, что призывы не распространяются на гражданское население России.

Позже СК РФ возбудил по данному факту уголовное дело, а Генпрокуратура направила в Роскомнадзор требование ограничить доступ к социальной сети Instagram. Надзорное ведомство также попросило суд признать компанию Meta экстремистской организацией и запретить ее на территории России. Позже Роскомнадзор внес соцсеть Instagram в официальный реестр ресурсов, к которым ограничивается доступ на территории России.

Песков заявил, что возвращение соцсетей Meta в РФ вряд ли возможно

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