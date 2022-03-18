РКН потребовал от Google прекратить распространение угроз в адрес россиян

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Роскомнадзор потребовал от Google прекратить распространение угроз в адрес россиян в YouTube.

В ведомстве уточнили, что в транслируемых на площадке роликах содержатся призывы выводить из строя железнодорожные коммуникации в России и Белоруссии.

"Действия администрации YouTube носят террористический характер и угрожают жизни и здоровью российских граждан. Распространение подобных призывов наглядно демонстрирует антироссийскую позицию американской компании Google LLC", – говорится на сайте РКН.

В ведомстве также отметили, что в последние недели компании Meta и Google ведут целенаправленную кампанию по дискредитации Вооруженных сил России, средств массовой информации и общественных деятелей, а YouTube стал площадкой для информационных атак.

Ранее Роскомнадзор внес соцсеть Instagram в официальный реестр ресурсов, к которым ограничивается доступ на территории России. Решение о блокировке было принято из-за снятия запретов в Facebook и Instagram на призывы к насилию против российских военных.

Этому предшествовало решение Владимира Путина о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

