В России появится аналог Instagram

10:23
Фото: depositphotos/pressmaster
В России 28 марта собираются представить аналог социальной сети Instagram, сообщает радиостанция "Комсомольская правда".
Созданием новой соцсети "Россграм" занялись предприниматели Кирилл Филимонов и Александр Зобов. Отмечается, что приложение будет доступно как пользователям IPhone, так и владельцам Android, кроме того, в нем останутся все опции, к которым уже привыкли пользователи.
"28 марта 2022 года будет запущен российский аналог Instagram с привычным для всех функционалом и мобильными приложениями для Android и iOS", – отмечается в сообщении.
Прежде всего доступ будет открыт для топ-блогеров и партнеров (спонсоров и инвесторов). Остальные пользователи смогут присоединиться к новой соцсети в апреле.
Ранее Роскомнадзор внес соцсеть Instagram в официальный реестр ресурсов, к которым ограничивается доступ на территории России. Решение о блокировке было принято из-за снятия запретов в Facebook и Instagram на призывы к насилию против российских военных.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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