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технологии

00:22

Соцсеть "ВКонтакте" предупредила об увеличении времени на перенос данных из Instagram

технологии

Фото: depositphotos/Casimiro_PT

Время загрузки в сервисе переноса данных из Instagram во "ВКонтакте" увеличилось с 24 до 72 часов. Об этом со ссылкой на пресс-службу соцсети сообщает ТАСС.

"Запросов оказалось гораздо больше, чем мы думали, – колоссальное количество. Поэтому загрузка материалов сейчас может занять больше обычного времени", – говорится в сообщении.

Во "ВКонтакте" подчеркнули, что в настоящее время оптимизируют работу сервиса с учетом возросшей нагрузки, чтобы пользователи смогли быстрее получить доступ к своим материалам.

Ранее администрация соцсети запустила специальное приложение, которое позволяет перенести из Instagram все фото и видео. Нужно зайти в приложение по ссылке, указать имя пользователя в Instagram или ссылку на аккаунт. Все фото загрузятся в закрытый альбом "Instagram". Видео и Reels попадут в аналогичные разделы "Видео" и "Клипы".

14 марта Роскомнадзор внес Instagram в официальный реестр ресурсов, к которым ограничивается доступ на территории России. Решение о блокировке было принято из-за снятия запретов в Facebook и Instagram на призывы к насилию против российских военных.

Роскомнадзор внес Instagram в реестр запрещенных сайтов

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