Соцсеть "ВКонтакте" предупредила об увеличении времени на перенос данных из Instagram

00:22
Фото: depositphotos/Casimiro_PT
Время загрузки в сервисе переноса данных из Instagram во "ВКонтакте" увеличилось с 24 до 72 часов. Об этом со ссылкой на пресс-службу соцсети сообщает ТАСС.
"Запросов оказалось гораздо больше, чем мы думали, – колоссальное количество. Поэтому загрузка материалов сейчас может занять больше обычного времени", – говорится в сообщении.
Во "ВКонтакте" подчеркнули, что в настоящее время оптимизируют работу сервиса с учетом возросшей нагрузки, чтобы пользователи смогли быстрее получить доступ к своим материалам.
Ранее администрация соцсети запустила специальное приложение, которое позволяет перенести из Instagram все фото и видео. Нужно зайти в приложение по ссылке, указать имя пользователя в Instagram или ссылку на аккаунт. Все фото загрузятся в закрытый альбом "Instagram". Видео и Reels попадут в аналогичные разделы "Видео" и "Клипы".
14 марта Роскомнадзор внес Instagram в официальный реестр ресурсов, к которым ограничивается доступ на территории России. Решение о блокировке было принято из-за снятия запретов в Facebook и Instagram на призывы к насилию против российских военных.
Роскомнадзор внес Instagram в реестр запрещенных сайтов
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: