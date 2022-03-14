Соцсеть "ВКонтакте" запустила приложение для переноса фото и видео из Instagram

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Администрация "ВКонтакте" запустила специальное приложение, которое позволяет пользователям перенести в соцсеть все фото и видео из Instagram. Сделать это можно в несколько кликов. Нужно зайти в приложение по ссылке, указать имя пользователя в Instagram или ссылку на аккаунт.

Все фото загрузятся в закрытый альбом "Instagram", позднее пользователь сможет при желании изменить приватность. Видео и Reels попадут в аналогичные разделы "Видео" и "Клипы".

Ранее Роскомнадзор внес соцсеть Instagram в официальный реестр ресурсов, к которым ограничивается доступ на территории России.

Решение о блокировке было принято из-за снятия запретов в Facebook и Instagram на призывы к насилию против российских военных. При этом представитель Meta Энди Стоун подчеркнул, что призывы не распространяются на гражданское население России.

В то же время по данному факту Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело.

Ситуация осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

