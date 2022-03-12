Глава Instagram назвал неправильным решением блокировку соцсети в России

Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов

Глава Instagram Адам Моззери на своей странице в Twitter прокомментировал решение о блокировке социальной сети на территории России.

"Это решение отрежет 80 миллионов в России друг от друга и от остального мира, ведь примерно 80% людей в России подписаны на аккаунты вне страны. Это неправильно", – написал Моззери.

Ранее стало известно, что Роскомнадзор ограничит доступ к Instagram в России с 14 марта. Решение было принято из-за снятия в Facebook и Instagram запретов на призывы к насилию против российских военных. При этом призывы не распространяются на гражданское население.

По данному факту Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело.

Ситуация осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

