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технологии

17:33

РКН заявил, что блокировка Instagram необходима для защиты детей и подростков от травли

технологии

Фото: depositphotos/Casimiro_PT

Роскомнадзор заявил, что блокировка соцсети Instagram необходима для обеспечения психологического здоровья граждан. Об этом сообщается в рассылке надзорного ведомства пользователям портала "Госуслуг".

В ведомстве напомнили, что руководство Instagram "вопреки международному праву впервые в истории и только в отношении россиян разрешило призывы к насилию", в связи с чем Генпрокуратура приняла решение о блокировке соцсети в России.

Роскомнадзор подчеркивает, что "призывы к насилию в отношении людей, объединенных по признаку национальной общности или гражданства" являются частью преступления, характеризуемого как "геноцид" (запрещен Конвенцией ООН от 1948 года "О предупреждении преступлений геноцида и наказания за него").

"Нам необходимо обеспечить психологическое здоровье граждан, в первую очередь детей и подростков, защитить их от травли и оскорблений в сети", – подчеркивается в письме ведомства.

В надзорном органе уточнили, что российские пользователи смогут быстро перейти на отечественные платформы.

"Поскольку Россия является страной, имеющей свои конкурентоспособные интернет-платформы, в том числе соцсети VK и "Одноклассники", с охватами в десятки миллионов пользователей, надеемся, что ваш переход в эти интернет-среды произойдет быстро, а в перспективе вы откроете для себя новые возможности коммуникации и ведения бизнеса", – заключили в Роскомнадзоре.

Ранее представитель Meta Энди Стоун сообщил, что компания временно сняла в своих соцсетях Facebook и Instagram запрет на призывы к насилию против российских военных. В своем сообщении он подчеркнул, что призывы не распространяются на гражданское население России.

Следственный комитет РФ возбудил по данному факту уголовное дело, а Генпрокуратура направила в Роскомнадзор требование ограничить доступ к социальной сети Instagram. Позже стало известно, что Роскомнадзор ограничит доступ к соцсети на территории России с 14 марта.

Ситуация осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Instagram заблокируют в России 14 марта

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