Хинштейн заявил, что блокировка Instagram не коснется WhatsApp

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Блокировка социальной сети Instagram не коснется мессенджера WhatsApp, сообщил глава думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

"Внесенное в Роскомнадзор представление Генпрокуратуры о блокировке Instagram не касается WhatsApp. Решение о запрете остальных продуктов Meta может быть принято только в суде", – написал депутат в своем телеграм-канале.

В то же время Хинштейн напомнил, что Генпрокуратура обратилась в судебную инстанцию с требованием признать холдинг Meta экстремистской организацией.

Ранее представитель Meta Энди Стоун сообщил, что компания временно сняла в своих соцсетях Facebook и Instagram запрет на призывы к насилию против российских военных. В своем сообщении он подчеркнул, что призывы не распространяются на гражданское население России.

Позже Следственный комитет РФ возбудил по данному факту уголовное дело, а Генпрокуратура направила в Роскомнадзор требование ограничить доступ к социальной сети Instagram.

Ситуация осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.