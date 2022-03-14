Роскомнадзор внес Instagram в реестр ресурсов с ограниченным доступом

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Роскомнадзор внес соцсеть Instagram в официальный реестр ресурсов, к которым ограничивается доступ на территории России, следует из данных сервиса для проверки ограничения доступа к сайтам.

Уточняется, что доступ к социальной сети был ограничен по требованию Генпрокуратуры от 11 марта.

Решение о блокировке было принято из-за снятия запретов в Facebook и Instagram на призывы к насилию против российских военных. При этом представитель Meta Энди Стоун подчеркнул, что призывы не распространяются на гражданское население России.

В то же время по данному факту Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело.

Ситуация осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

