Эксперт предрекла России китайский вариант развития соцсетей

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Блокировка Instagram и Facebook в России может поспособствовать развитию национальных социальных сервисов по примеру Китая, рассказала гендиректор маркетингового агентства Tech Marketing Group, советник Центра компетенций НТИ по технологиям хранения и анализа больших данных на базе МГУ Мария Пешкова.

"IT-компании будут создавать и выводить на российский рынок новые продукты, успех которых зависит от того, насколько качественно они смогут закрыть новые потребности пользователей", – рассказала Пешкова РИА Новости.

По ее словам, после аналогичной блокировки соцсетей, которая произошла в Китае, менее 30% пользователей установили сервисы VPN. Благодаря этому, как отметила Пешкова, на рынке появились местные мессенджеры и сервисы для общения и публикации контента.

Эксперт отметила, что Telegram и "ВКонтакте" не смогут полноценно заменить Instagram и Facebook из-за того, что у этих площадок разные форматы.

Роскомнадзор внес соцсеть Instagram в официальный реестр ресурсов, к которым ограничивается доступ на территории России. Решение о блокировке было принято из-за снятия запретов в Facebook и Instagram на призывы к насилию против российских военных. При этом представитель Meta Энди Стоун подчеркнул, что призывы не распространяются на гражданское население России.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

