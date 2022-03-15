Хинштейн назвал условия для ответственности за публикации в Instagram

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Пользователь не будет отвечать за публикации в Instagram даже после возможного признания ее экстремистской, но ответственность будет наступать за посты, нарушающие закон, сообщил председатель комитета ГД по информационной политике Александр Хинштейн в эфире "ДумаТВ".

"Если обыватель выложил в соцсети котиков, то нет, ответственности он нести не будет, по крайней мере, исходя из сегодняшнего законодательства, если он разместил какие-то вещи, нарушающие требования законодательства, фейки, например, антиконституционные призывы, то он будет нести ответственность", – пояснил Хинштейн.

Кроме того, председатель комитета уточнил, что в случае необходимости будет разбираться каждая отдельная ситуация.

Ранее Роскомнадзор внес соцсеть Instagram в официальный реестр ресурсов, к которым ограничивается доступ на территории России.

Решение о блокировке было принято из-за снятия запретов в Facebook и Instagram на призывы к насилию против российских военных. По данному факту Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.